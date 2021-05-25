Саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в Евросоюз

Саммит Евросоюза постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Европейского союза после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.