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Саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в Евросоюз

Саммит ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в Евросоюз

Саммит Евросоюза постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Европейского союза после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

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