Библиотека Гоголя в Петербурге отмечает 215-летие писателя

О культурных мероприятиях рассказала PR-специалист центральной районной библиотеки Кристина Крылова - Вчера, 1 апреля, исполнилось 215 лет со дня рождения классика русской литературы Николая Гоголя, чье имя уже более 70 лет носит наша библиотека, сохраняя и актуализируя наследие писателя.