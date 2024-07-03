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Песков: Путин круглосуточно получает доклады от военных

Песков: Путин круглосуточно получает доклады от военных

Президент Российской Федерации Владимир Путин круглосуточно получает доклады от военных. Так, как информирует ТАСС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, докладывали ли главе государства о произошедшей атаке морских дронов Вооруженных сил Украины на порт Новороссийска.

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