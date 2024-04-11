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Медведев назвал абсолютным злом заявление Байдена о конфликте на Украине

Медведев назвал абсолютным злом заявление Байдена о конфликте на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о завершении конфликта на Украине после одобрения Конгрессом выделения новой помощи Киеву.

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