Байден признал, что именно он настаивал на расширении НАТО Пока еще действующий президент США напряженно пытается исправить те ошибки, которые он допустил на недавних дебатах с Дональдом Трампом.
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Байден признал, что именно он настаивал на расширении НАТО Пока еще действующий президент США напряженно пытается исправить те ошибки, которые он допустил на недавних дебатах с Дональдом Трампом.
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