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Кендра Рэндл в поддержку мужа: «Твоя стойкость вдохновляет меня. Знаю, что ты снова вернешься»

Кендра Рэндл в поддержку мужа: «Твоя стойкость вдохновляет меня. Знаю, что ты снова вернешься»

«Меньше года назад, мы были на том же месте с операцией на голеностопе. Ты сражался, попал на Матч всех звезд в третий раз, потом снова получил травму.

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