Опоздали. Россиян призвали больше не покупать новые автомобили

Стоимость отечественных и иностранных марок вскоре взлетит сразу по нескольким причинам. В связи с этим покупать сейчас новый автомобиль стало невыгодно, водителям остается только перевести фокус внимания на вторичный рынок и там искать приемлемые варианты среди предложений, заявил автоэксперт Кирилл Форманчук в беседе с «ФедералПресс».