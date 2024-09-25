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Всё о женщинах

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Пять целей, ради которых мужчины ищут себе женщину

Пять целей, ради которых мужчины ищут себе женщину

Пока на соседнем канале обсуждают, зачем женщины ищут мужчин (и приходят к выводу, что все дело в деньгах), мы с вами поразмышляем о том, зачем же мужчины ищут женщин… Гусары, молчать! Цель не одна, как вы могли подумать.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Не ври пожалуйста! Женщина выбирает себе супруга. Если она ошибётся, то или терпит или всё рвёт разводом. Счастливый брак на всю жизнь: это очень мало.
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