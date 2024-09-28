WSJ: Убийством Насруллы Израиль хочет предотвратить наземную операцию в Ливане

Израильские власти спланировали операцию по ликвидации генерального секретаря действующей в Ливане организации «Хезболла» Хасана Насруллы из-за расчёта на то, что это даст им возможность не применять Вооружённые силы для проведения полноценной спецоперации.
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