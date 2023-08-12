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Тайлер Хирро набрал 44 очка в финальном матче лиги Miami Pro League

Тайлер Хирро набрал 44 очка в финальном матче лиги Miami Pro League

Защитник «Майами» Тайлер Хирро записал на свой счет 44 очка в финальном матче лиги Miami Pro League. В турнире выступают любители и профессионалы.

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