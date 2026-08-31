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Iran Dismisses Trump Claim of Kharg Attack as Hostilities Return

Iran on Monday dismissed as “laughable” a Truth Social AI-generated post by U.S. President Donald Trump that the key Iranian oil export hub of Kharg Island is “being blown to smithereens”, as tensions in the Middle East boiled up again with U.

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