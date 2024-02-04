Михаил Чаплыга: Депутаты тратят бюджетные миллиарды на оборону? План действий и реальность

Депутаты Верховной Рады, это я вам пишу, время трачу, потому что у вас зуд законотворческий. Глава бюджетного комитета Пидласа: «Только на обучение, выплаты и одежду мобилизованным нужно 322 миллиардов гривен.
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