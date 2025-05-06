Путин присвоил звание генерал-полковника замдиректора Росгвардии

Указ о присвоении звания генерал-полковника полиции заместителю директора Росгвардии Василию Сонину подписал Владимир Путин, соответствующий документ размещен 5 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
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