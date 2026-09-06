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MSI оснастила новый настольный ПК не самым новым мобильным процессором. Новинка MAG получила Core 7 230H

MSI оснастила новый настольный ПК не самым новым мобильным процессором. Новинка MAG получила Core 7 230H

И RTX 5060 Компания MSI представила новый настольный ПК серии MAG, оснащённый актуальной видеокартой, но не самым свежим процессором, причём ещё и мобильным.

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