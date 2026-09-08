Взрывы в Одессе и Киеве В ночь на 8 сентября в Одессе и Киеве были зафиксированы взрывы. В нескольких районах Украины объявлена воздушная тревога, что указывает на продолжающуюся напряжённость в регионе.
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