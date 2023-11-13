Собянин: Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи

Дети устроены в благополучные приемные семьи В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил жителям столицы, что более 94% детей-сирот устроены в приемные семьи и для них созданы все необходимые комфортные условия.
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