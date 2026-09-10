Разница в 32 года и отказ от семейной тиары: как живет племянница принцессы Дианы с мужем-миллионером

Когда летом 2021 года племянница принцессы Дианы, леди Китти Спенсер, выходила замуж за южноафриканского бизнесмена Майкла Льюиса, таблоиды сулили их союзу скорый финал.
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