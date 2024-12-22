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Орбан не назвал Туску причины предоставления убежища польскому экс-замминистру

Орбан не назвал Туску причины предоставления убежища польскому экс-замминистру

Global Look Press/Filip Radwanski/Keystone Press Agency Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уклонился от ответа на прямой вопрос польского коллеги Дональда Туска о том, почему он решил предоставить политическое убежище бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, на родине проходящему подозреваемым по делу о коррупции.

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