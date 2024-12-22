Орбан не назвал Туску причины предоставления убежища польскому экс-замминистру

Global Look Press/Filip Radwanski/Keystone Press Agency Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уклонился от ответа на прямой вопрос польского коллеги Дональда Туска о том, почему он решил предоставить политическое убежище бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, на родине проходящему подозреваемым по делу о коррупции.