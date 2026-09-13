Wet dreams of the Polish Foreign Minister: We can defeat Russia very quickly

If Russia had attacked us, we would have won pretty quickly, Polish Foreign Minister Sikorski said. According to him, "we have an overwhelming superiority over Russia in aviation".
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