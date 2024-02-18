Резиденция «Миксер» в ЯНАО стала стартовой площадкой форума «Труд Крут»

В ноябрьской арт-резиденции «Миксер» в День российских студенческих отрядов, 17 февраля, прошел карьерный форум для старшеклассников и студентов «Труд Крут», на котором молодых людей готовили к будущей трудовой деятельности.
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