Как не стать жертвой манипулятора 

Эффект опознаваемой жертвы, или На что мы «ведемся» — Помогите, люди добрые. Сумку украли, домой не на что добраться, сами мы не местные, — конкретный пример психологической манипуляции, которая называется «эффект опознаваемой жертвы», используют чаще всего уличные попрошайки.