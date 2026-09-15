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Что сбил ночью истребитель НАТО над Литвой: тревога у Вильнюса не обернулась позором?

Что сбил ночью истребитель НАТО над Литвой: тревога у Вильнюса не обернулась позором?

Как сообщалось, летательный аппарат, возможно, появился со стороны Белоруссии. Говорится о том, что он сбит у Праткуная рядом с Каунасом.

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