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Царьград

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В Новосибирске началась регистрация на XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025"

В Новосибирске началась регистрация на XII Международный форум технологического развития "Технопром-2025"

Форум традиционно пройдёт в конце августа. Особое внимание на нём уделят роли регионов в выполнении национальных проектов в сфере технологического лидерства.

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