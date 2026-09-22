Jensen Ackles To Hunt A Serial Killer In New Series Rules Of Prey — Where Will It Air?

Jensen Ackles' next major TV role will put him in the path of an "ingenious" serial killer. Here's everything we know about Rules of Prey so far.
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