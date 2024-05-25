Президент Эстонии заявил об отсутствии планов закрывать границу с Россией

ТАСС/Петр Ковалев Эстония на фоне ситуации со снятием разграничительных буев российскими пограничниками на реке Нарва не планирует закрывать границу с Россией, так как у многих ее граждан проживают там родственники, заявил в интервью финской телекомпании Yle президент страны Алар Карис.
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