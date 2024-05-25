РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    А з@ебись у нас больные оружием обзавелись?Кадры штурма квар...
  • Evgeni Velesik
    Бидон пустой, что с него взять!Байден в очередно...
  • Сергей Андросов
    11000:7=1571, 1571:24=66, 300:66=4,5. Короче, этих зеков хватит на 4,5 часа! Маловато будет! 11000 хохлов унавозили н...Киевский режим ос...

Президент Эстонии заявил об отсутствии планов закрывать границу с Россией

Президент Эстонии заявил об отсутствии планов закрывать границу с Россией

ТАСС/Петр Ковалев Эстония на фоне ситуации со снятием разграничительных буев российскими пограничниками на реке Нарва не планирует закрывать границу с Россией, так как у многих ее граждан проживают там родственники, заявил в интервью финской телекомпании Yle президент страны Алар Карис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх