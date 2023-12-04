США задумали новый обман России

"... раскачать ситуацию внутри России. Поднять волну возмущения тем, что Россия якобы обсуждает такой вариант мирного решения. А заодно намекнуть, что есть противоречия между военным блоком и политическим руководством..." - ИМЕННО! Именно, для этого!

VG

Vasily Golov

О чем идут переговоры Герасимова и Залужного.Герасимов командует ограниченным контингентом вооруженных сил России и ограниченным составом вооружения.Гуманизм и только.Залужный командует Вооруженными силами ,Национальной гвардией,батальонами территориальной обороны Украины.20 тыс чел в месяц мобилизация.Поставки вооружения из Европы и США по списку Украины. В таком случае нужны не переговоры о прекращении боев,а применение полного комплекта вооружения при ведении специальной военной операции. Чтобы СВО не оставляли путей отвода войск ВСУ.Бомбовые удары по путям отступления и тылам.Американцы сами говорят о недостаточности средств ПВО в районах боев.Авиация и ракеты России их могут уничтожить.Мосты- пути снабжения ВСУ боеприпасами не тронуты.Их более 30 ед.Ж/дороги работают.Берегут,не разрушают.Разве это не гуманизм при разрушительных действиях ВСУ?Донецк на 65% разрушен со стороны Марьинки и Авдеевки.НМ ДНР пыталась взять штурмов эти населенные пункты с 2015года. В конце 2023г освободили.