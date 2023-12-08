Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Александр Кутуев
    Пожалейте его! Вон как с ним природа жестоко обошлась. Изуродовала и снаружи и внутри! Бедненький!К нам приедет Лео...
  • sorsw
    К этому привела неуверенность под Киевом...Азербайджан показ...
  • Михаил Е
    А зачем их с кладбища выпустили?Дипломаты из Литв...

К нам приедет Леонид Гозман?

К нам приедет Леонид Гозман?

А я не пойму, Гозман тоже в Россию собрался? Он же вроде заявлял, что нога его больше не ступит на землю, где его не оценили и не поняли, а тут вдруг собрался искать с нами общий язык.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Жиды всегда были проблемой для государств.
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1 час.
АС
Александр Сысоев
Косоглазый негодяй!
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1 час.
АК
Александр Кутуев
Пожалейте его! Вон как с ним природа жестоко обошлась. Изуродовала и снаружи и внутри! Бедненький!
Ответить
6 мин.

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