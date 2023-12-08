А я не пойму, Гозман тоже в Россию собрался? Он же вроде заявлял, что нога его больше не ступит на землю, где его не оценили и не поняли, а тут вдруг собрался искать с нами общий язык.
К нам приедет Леонид Гозман?
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Жиды всегда были проблемой для государств.
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1 час.
АС
Александр Сысоев
Косоглазый негодяй!
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1 час.
АК
Александр Кутуев
Пожалейте его! Вон как с ним природа жестоко обошлась. Изуродовала и снаружи и внутри! Бедненький!
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6 мин.
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