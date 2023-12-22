Братушки становятся самоубийцами, немцы впали в депрессию. Кому в ЕС жить хорошо?

Экономист Максим Чирков объяснил, почему европейцы почувствовали себя несчастными Павел Еськов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Максим Чирков Болгария второй раз подряд стала самой несчастной страной ЕС.
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