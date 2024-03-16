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Симоньян рассказала про гарантии безопасности России в случае переговоров

Симоньян рассказала про гарантии безопасности России в случае переговоров

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире передачи «Своя правда» на НТВ рассказала про гарантии безопасности страны в случае переговоров с Украиной.

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Комментарии
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Стефания Новак
Правильно, только так и не иначе. Преступник должен сидеть пожизненно!
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21 час.
РС
Роза Семиренко
А где на Украине люди хотят жить с нами? Мы уже знаем? Я не имею ввиду Крым, Донбасс, Запорожье и Херсон, они уже живут с нами в одной стране! А другие регионы? Например Одесса, Николаев, Харьков, Суммы? Может при переговорах о мире нужно и там провести референдумы что бы услышать мнение народа?
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18 час.

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