Симоньян рассказала про гарантии безопасности России в случае переговоров

РС

Роза Семиренко

А где на Украине люди хотят жить с нами? Мы уже знаем? Я не имею ввиду Крым, Донбасс, Запорожье и Херсон, они уже живут с нами в одной стране! А другие регионы? Например Одесса, Николаев, Харьков, Суммы? Может при переговорах о мире нужно и там провести референдумы что бы услышать мнение народа?