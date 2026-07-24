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Царьград

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Coral Travel: Спрос на туры в Турции в 2026 году вырос на 40%

Coral Travel: Спрос на туры в Турции в 2026 году вырос на 40%

Русские туристы всё чаще выбирают культурные туры в Турции вместо пляжного отдыха. В летнем сезоне 2026 года интерес к маршрутам по Ликии и Черноморскому региону вырос на 40%.

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