Новые ограничения для иноагентов: эксперты о противодействии попыткам вмешательства

В России продолжается работа по ужесточению контроля за деятельностью иноагентов и нежелательных организаций, говорится в докладе Центра политической конъюнктуры «Мониторинг попыток иностранного вмешательства с 20 по 26 августа».
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