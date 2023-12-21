"Ценный специалист" сбил женщину на пешеходном переходе

Подробностей об этом ДТП практически нет. Известно только то, что произошло оно в 19 декабря в Уфе. Легковой автомобиль Лада Ларгус сбил женщину, которая вместе с детьми переходила дорогу по пешеходному переходу.
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