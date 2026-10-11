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Регионы России

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Нутрициолог Осинкина назвала замороженные ягоды достойной заменой летним фруктам

Нутрициолог Осинкина назвала замороженные ягоды достойной заменой летним фруктам

С наступлением осени рацион питания становится менее разнообразным, заявила нутрициолог Coral Club Людмила Осинкина.

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