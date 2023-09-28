В Крыму напомнили о 105-летии со дня рождения педагога Сухомлинского

105 лет назад, 28 сентября 1918 года, родился Василий Александрович Сухомлинский — известный советский педагог, Герой Социалистического Труда, автор педагогической системы, в центре которой находится личность ребёнка.
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