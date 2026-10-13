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Эстонец получил условный срок за надпись «Слава России» на флаге Украины

Пер­во­го октяб­ря 2026 года Харьюс­кий уезд­ный суд огла­сил реше­ние по делу 44-лет­не­го граж­да­ни­на Эсто­нии.

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