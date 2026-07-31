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Менеджер «Миннесоты»: «Пришлось пожертвовать «большими». Будем работать над передней линией до и во время сезона»

Главным ходом «Тимбервулвз» в межсезонье стало приобретение разыгрывающего Ламело Болла. Звездный баскетболист из «Шарлотт» закрыл давнюю проблему в составе «Миннесоты».

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