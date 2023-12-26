Осторожно, корпоратив: сотрудников гостелеканала «Волгоград 24» уволили после новогодней вечеринки

Некоторые из гостей были в образах героев фильмов, игр и комиксов, кто-то надел костюм монахини. Фотографии вызвали возмущение у некоторых местных жителей, которые усмотрели в них оскорбление религиозных символов и нарушение этикиНескольких сотрудников гостелеканала «Волгоград 24» уволили после новогодней костюмированной вечеринки, замдиректора ГТРК «Волгоград-ТРВ» объявили выговор, а замдиректора по кадрам указали «на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе».