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"Конфликт закончился": японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь. Жители города разрушили его картину мира

"Конфликт закончился": японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь. Жители города разрушили его картину мира

Строительство новых домов специалистами ППК "Единый заказчик" в переулке Ровенском в Орджоникидзевском районе Мариуполя© РИА Новости / Александр Сухов Сегодня 1,1K прочитали Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе, рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани.

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Комментарии
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Юрий анин
...это вам не Хиросима с Нагасаки с американцами...
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