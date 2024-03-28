"Конфликт закончился": японский журналист остался в шоке после поездки в Мариуполь. Жители города разрушили его картину мира

Строительство новых домов специалистами ППК "Единый заказчик" в переулке Ровенском в Орджоникидзевском районе Мариуполя© РИА Новости / Александр Сухов Сегодня 1,1K прочитали Жители Мариуполя не ощущают влияния конфликта на жизнь в городе, рассказал журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани.