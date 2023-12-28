Программа для создания реалистичного силуэта сразу нескольких людей из видео и фотографий Перейти Метки: Experimental, VIBE, Генерация Задача Создать 3D объект По материалам: neurolist.
VIBE
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Программа для создания реалистичного силуэта сразу нескольких людей из видео и фотографий Перейти Метки: Experimental, VIBE, Генерация Задача Создать 3D объект По материалам: neurolist.