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Спорт Уик-Энд

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Определился главный соперник «Зенита» на групповом этапе Кубка России?

Определился главный соперник «Зенита» на групповом этапе Кубка России?

В Каспийске проводили матч потенциальные соперники «Зенита» по группе С. Махачкалинские футболисты – несомненные герои старта чемпионата России, одержавшие две победу в обоих матчах, принимали «Крылья Советов».

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