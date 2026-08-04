Определился главный соперник «Зенита» на групповом этапе Кубка России?

В Каспийске проводили матч потенциальные соперники «Зенита» по группе С. Махачкалинские футболисты – несомненные герои старта чемпионата России, одержавшие две победу в обоих матчах, принимали «Крылья Советов».
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