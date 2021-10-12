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Южная Корея и США обсудят возможность документального завершения Корейской войны

Южная Корея и США обсудят возможность документального завершения Корейской войны

Республика Корея и Соединенные Штаты Америки организуют обсуждение недавней инициативы южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина о документальном оформлении завершения Корейской войны.

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