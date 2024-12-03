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Казань. Было-стало - 55

Казань. Было-стало - 55

Продолжаем путешествие. ________ Часть нынешней улицы Карла Маркса (от перекрёстка с Япеева до площади Свободы) до революции называлась Покровской — по храму Покрова Пресвятой Богородицы, что стояла здесь.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
я  бы  не стал так восторженно относиться  к этим переменам, н вникнув  в их  суть. Татарстан  жирует  за  счёт бюджета, отдавая  в  в него мизер  денег из своего бюджета. Достаточно посмотреть Конституцию  Татарии, где чётко прописано, что фактически  Татарстан  не Россия, а  конфедерация    с  РФ. Несколько  раз  всплывали разговоры  от отмене такой  татарской  Конституции, но воз и ныне там.
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