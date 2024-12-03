Казань. Было-стало - 55

Владимир Алтайцев

я бы не стал так восторженно относиться к этим переменам, н вникнув в их суть. Татарстан жирует за счёт бюджета, отдавая в в него мизер денег из своего бюджета. Достаточно посмотреть Конституцию Татарии, где чётко прописано, что фактически Татарстан не Россия, а конфедерация с РФ. Несколько раз всплывали разговоры от отмене такой татарской Конституции, но воз и ныне там.