Продолжаем путешествие. ________ Часть нынешней улицы Карла Маркса (от перекрёстка с Япеева до площади Свободы) до революции называлась Покровской — по храму Покрова Пресвятой Богородицы, что стояла здесь.
Казань. Было-стало - 55
Комментарии
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Владимир Алтайцев
я бы не стал так восторженно относиться к этим переменам, н вникнув в их суть. Татарстан жирует за счёт бюджета, отдавая в в него мизер денег из своего бюджета. Достаточно посмотреть Конституцию Татарии, где чётко прописано, что фактически Татарстан не Россия, а конфедерация с РФ. Несколько раз всплывали разговоры от отмене такой татарской Конституции, но воз и ныне там.
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