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Мировое обозрение

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Глава МИД Италии выступил за создание в Евросоюзе собственной армии

Глава МИД Италии выступил за создание в Евросоюзе собственной армии

Вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европейский союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

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