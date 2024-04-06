Преступники: какие патологии мозга отличают их от законопослушных граждан

Преступность и антисоциальное поведение являются серьезными проблемами в обществе, и ученые из University College London решили выяснить возможные причины возникновения противозаконных стремлений у людей.
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