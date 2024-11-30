20+ умных приспособлений из прошлого, о функциях которых сейчас сложно догадаться

Igor Shumarin

"На самом деле это сенсорная игрушка, антистресс-перчатка. Она помогает детям успокоиться, улучшить внимание и концентрацию." Ну, конечно... Какому ребёнку захочется получить такой перчаткой по своей попе? И потому при виде такой перчатки постараешься быстренько успокоиться, улучшить внимание и концентрацию...