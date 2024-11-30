Если показать современному подростку дисковый телефон, то он, скорее всего, и не догадается, как им пользоваться.
20+ умных приспособлений из прошлого, о функциях которых сейчас сложно догадаться
Комментарии
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Лидия Курзаева
Спасибо! Было интересно узнать про эти необычные предметы.
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8 час.
Igor Shumarin
"На самом деле это сенсорная игрушка, антистресс-перчатка. Она помогает детям успокоиться, улучшить внимание и концентрацию." Ну, конечно... Какому ребёнку захочется получить такой перчаткой по своей попе? И потому при виде такой перчатки постараешься быстренько успокоиться, улучшить внимание и концентрацию...
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1 час.
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