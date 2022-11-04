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Магкеев о словах Баринова про то, что игрокам «Локо» «до #####»: «Его мнение. Он не маленький мальчик, должен отдавать отчет в том, что, как и где говорит»

Станислав Магкеев недоволен недавним интервью капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. В середине октября, отвечая на вопрос об отношении игроков «Локомотива» к неудачным результатам, Баринов сказал: «Такое ощущение, что некоторым до #####».

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