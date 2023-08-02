Рынок может вздрогнуть. Минюст США планирует обвинить Binance в мошенничестве, но боится паники на рынке

Чиновники Министерства юстиции США рассматривают возможность выдвижения обвинений в мошенничестве против криптовалютной биржи Binance, но, по словам людей, знакомых с этим вопросом, обеспокоены потенциальными последствиями для пользователей.
Чиновники Министерства юстиции США рассматривают возможность выдвижения обвинений в мошенничестве против криптовалютной биржи Binance, но, по словам людей, знакомых с этим вопросом, обеспокоены потенциальными последствиями для пользователей.
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