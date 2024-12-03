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Депутат Журавлев : «Орешник» долетит до Лондона за 15 минут

Депутат Журавлев : «Орешник» долетит до Лондона за 15 минут

Жителям Британии стоит помнить о таком коротком сроке.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Алексей Журавлев заявил, что новая русская ракета средней дальности «Орешник» способна достичь Лондона всего за 15 минут.

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