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Баскетболист Алексей Швед сможет набирать больше очков в Китае

Баскетболист Алексей Швед сможет набирать больше очков в Китае

Известный баскетболист Алексей Швед, последние два сезона выступавший в ЦСКА, в своем новом клубе "Шаньси Лунгс", играющем в китайской лиге CBA, при привычной ему интенсивности попаданий в кольцо сможет набирать больше очков - в Поднебесной матчи длятся 48 минут чистого времени, если без овертайма.

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