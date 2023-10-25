Баскетболист Алексей Швед сможет набирать больше очков в Китае

Известный баскетболист Алексей Швед, последние два сезона выступавший в ЦСКА, в своем новом клубе "Шаньси Лунгс", играющем в китайской лиге CBA, при привычной ему интенсивности попаданий в кольцо сможет набирать больше очков - в Поднебесной матчи длятся 48 минут чистого времени, если без овертайма.