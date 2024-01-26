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Депутат Рады назвала три возможные кандидатуры украинских генералов на замену главкому ВСУ Залужному в случае его отставки

Депутат Рады назвала три возможные кандидатуры украинских генералов на замену главкому ВСУ Залужному в случае его отставки

В настоящее время в украинском информационном пространстве активно распространяются слухи о том, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в обозримой временной перспективе может быть смещен с занимаемой должности.

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